Разработчики из студии Anshar в данный момент трудятся над Gamedec. Это изометрическая ролевая игра, действие которой происходит в недалёком киберпанк-будущем, в городе Варшава-Сити (не надо хихикать). Сейчас авторы проекта показали нам, как будет выглядеть один из миров, в котором придётся побывать игроку. Harvest Time — так называется одна из внутренних игр виртуальной реальности. В мире Gamedec население с большим недоверием относятся к живой природе: игнорируют знакомство с флорой и фауной, не приемлют тяжёлый физический труд. Именно для таких «белоручек» и был создан виртуальный мир, где всегда можно найти время для выращивания овощей, прополки грядок и тому подобного.

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По факту, мы имеем дело с свободной итерацией «Весёлой фермы», в которую попадают виртуально из мрачного киберпанк-города.

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Anshar собирается выпустить Gamedec уже в этом году, точной даты пока нет. Игру покажут на выставке PAX East 2020, которой будет проходить в период с 27 февраля по 1 марта. Тогда, видимо, появится намного больше ценной информации о ней.