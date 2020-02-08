Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Metro Exodus не выйдет в GOG в ближайшем будущем

+
Успей! Мегацена на RX 5700<b>XT</b> ASUS в Регарде
Робототехника Xiaomi в Ситилинке
Цены на память снижены на 30% - пора брать
5700XT ASUS ROG STRIX дешевле чем можно подумать

15 февраля Metro Exodus наконец-то сбросит оковы Epic Games Store и начнёт продаваться в Steam. Всё замечательно, но есть и те, кто предпочитают пополнять свои библиотеки игр в сервисе GOG. Подписчики «твиттера» Metro Exodus поинтересовались у разработчиков, когда они выпустят свою игру в GOG, на что получили грустный, но в то же время отчасти обнадёживающий ответ: у студии нет планов по выпуску Metro Exodus в GOG в ближайшем будущем.

реклама

Почему обнадёживающий? Потому что предыдущие игры серии Metro давным-давно продаются в GOG, и будет странно, если Metro Exodus вдруг обойдёт данный магазин стороной в средне- или долгосрочной перспективе.

реклама

Между тем 11 февраля Metro Exodus получит своё второе и последнее крупное дополнение под названием «История Сэма», в котором нам предстоит помочь американцу Сэму вернуться на родину.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

4a games metro exodus
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Metro Exodus не выйдет в GOG в ближайшем будущем
+
Невоспитанным игрокам в Counter-Strike: Global Offensive будут ограничивать доступ к чатам
19
В новом видео по DOOM Eternal показали нарезку красочных добиваний демонов
18
Metro Exodus в Epic Games Store предлагают с большой скидкой
42
Авторы Mutant Year Zero анонсировали новую пошаговую тактику Corruption 2029
5
Отечественная тактика «Партизаны 1941» выйдет в этом году
9

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 20 тысяч рублей: февраль 2020
5 февраля 2020 28
NVIDIA GeForce RTX 2070, как дела? Super!
29 января 2020 61
Выбор лучшего процессора для игрового компьютера стоимостью до 12 тысяч рублей: январь 2020
31 января 2020 23
WarCraft III: Reforged — сравнений версий
3 февраля 2020 41
NVIDIA GeForce RTX 2060, как дела? Super!
3 февраля 2020 65
Изучаем оптимизацию игр под многоядерные процессоры и технологии Hyper-Threading, SMT: январь 2020
27 января 2020 35

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как получить максимум эмоций от апгрейда
109
Ретроклокинг: все топы NVIDIA – AGP интерфейс
38
Тесты видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в Rage 2
30
Обзор и тестирование видеокарты ASUS Dual GeForce GTX 1660 Super OC Edition Evo
11
ТОП 6 самых продвинутых товаров Xiaomi по низким ценам на Aliexpress: сушилка для обуви Mijia Deerma HX10, магнитный куб от Xiaomi и многое другое
1
Топ-3 смартфона января 2020 года
2
ТОП 6 нужных и полезных гаджетов от Xiaomi, которые можно купить на Aliexpress: бесконтактный термометр, лазерный дальномер и многое другое
5
Гаджеты, которые задавали тренды в прошедшем десятилетии. Часть 1: смартфоны, планшеты, ноутбуки
4

Сейчас обсуждают

Denis Belokopytov
15:48
Ахахах, ну да походу 7980Х в данный момент успешно способен только рендерить срач в комментах.
8-ядерный процессор Intel Core i9-9900К за 500 долларов обходит 64-ядерный AMD Ryzen Threadripper 3990X за 4 000 в игровых тестах экспертов techspot
smaximaa
15:48
эх шланг, тяжело быть таким поехавшим как ты, похоже нахождение в говне для тебя уже стало нормой(
8-ядерный процессор Intel Core i9-9900К за 500 долларов обходит 64-ядерный AMD Ryzen Threadripper 3990X за 4 000 в игровых тестах экспертов techspot
1TronpmG5
15:48
Я тебя плюсанул, чтоб не так обидно было. :) Я думаю, если домой, то на весь мир таких систем будет не более 20шт. Обычному юзеру фантазии не хватит чтобы этот процессор по нормальному заюзать.
Тестирование AMD Ryzen Threadripper 3990X – самый быстрый настольный процессор, который негде применить – от экспертов techspot
smaximaa
15:46
шланг, если ты срёшь в штаны 24/7, это не значит что и остальные так делают
8-ядерный процессор Intel Core i9-9900К за 500 долларов обходит 64-ядерный AMD Ryzen Threadripper 3990X за 4 000 в игровых тестах экспертов techspot
mishgane
15:46
Вижу статью Макса - ставлю 5, потом читаю. 7950 бывает всплывают на овитах, но их пылесосят сразу после публикации объявлений. Но она у многих есть тем не менее. Вот 5800 ультру невозможно просто так ...
Ретроклокинг: все топы NVIDIA – AGP интерфейс
Ты нищий амудодятел
15:45
Риал. 1950х -1000$ на старте 300-350$ сейчас. 1920х-800$ на старте, 200$ сейчас. 300-400% за 2 года ;)
Тестирование AMD Ryzen Threadripper 3990X – самый быстрый настольный процессор, который негде применить – от экспертов techspot
Melofon
15:45
А я вот в отличии от автора не понял таки на сколько Riva TNT2 Ultra слабее GeForce GTX 980 ))))
Ретроклокинг: все топы NVIDIA – AGP интерфейс
smaximaa
15:44
шланг, по ходу твой бомжацкий комп в игори не может, раз ты 24/7 сайт мониторишь
8-ядерный процессор Intel Core i9-9900К за 500 долларов обходит 64-ядерный AMD Ryzen Threadripper 3990X за 4 000 в игровых тестах экспертов techspot
smaximaa
15:43
шланг, твой коммент показывает насколько ты ущерблен
8-ядерный процессор Intel Core i9-9900К за 500 долларов обходит 64-ядерный AMD Ryzen Threadripper 3990X за 4 000 в игровых тестах экспертов techspot
smaximaa
15:43
заглота*
8-ядерный процессор Intel Core i9-9900К за 500 долларов обходит 64-ядерный AMD Ryzen Threadripper 3990X за 4 000 в игровых тестах экспертов techspot
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем