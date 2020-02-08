15 февраля Metro Exodus наконец-то сбросит оковы Epic Games Store и начнёт продаваться в Steam. Всё замечательно, но есть и те, кто предпочитают пополнять свои библиотеки игр в сервисе GOG. Подписчики «твиттера» Metro Exodus поинтересовались у разработчиков, когда они выпустят свою игру в GOG, на что получили грустный, но в то же время отчасти обнадёживающий ответ: у студии нет планов по выпуску Metro Exodus в GOG в ближайшем будущем.

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Почему обнадёживающий? Потому что предыдущие игры серии Metro давным-давно продаются в GOG, и будет странно, если Metro Exodus вдруг обойдёт данный магазин стороной в средне- или долгосрочной перспективе.

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Между тем 11 февраля Metro Exodus получит своё второе и последнее крупное дополнение под названием «История Сэма», в котором нам предстоит помочь американцу Сэму вернуться на родину.