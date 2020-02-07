Не секрет, что DOOM это серия шутеров, где кровь хлещет ручьями, а противников можно разделять на фрагменты. И вот сегодня портал IGN, регулярно снабжающий нас материалами по DOOM Eternal, опубликовал новое видео, посвящённое многочисленным способам жестокой расправы с демонами. Что-либо писать здесь излишне, это нужно видеть.

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Напоминаем, что DOOM Eternal выходит 20 марта на PC, Xbox One, PlayStation 4 и Google Stadia, а некоторое время спустя — на Nintendo Switch.

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