Blizzard приступила к исправлению недостатков Warcraft III Reforged
На днях Blizzard наконец-то прокомментировала происходящую с Warcraft III Reforged катастрофу и пообещала, что будет выпускать обновления, призванные решить имеющиеся проблемы и привести игру в порядок. Первый такой спасительный патч должен был выйти на этой неделе, и вот, пару часов назад Blizzard официально применила его к Warcraft III Reforged. Без огрехов, впрочем, и тут не обошлось: первые полчаса некоторые пользователи жаловались на невозможность установить живительное обновление, но на момент написания данной заметки данная проблема уже решена.
реклама
Перечень исправлений не слишком длинный, но для первого пострелизного патча их достаточно. Так, исправлены анимации и положения камер в некоторых катсценах кампании, поправлены уровни громкости звука в отдельных диалогах, обновлён классический режим рендеринга, исправлена анимация улучшения Зиккурата, возвращены фразы, произносимые юнитами при их подготовке вне поля зрения игровой камеры, улучшена работа игрового чата и многое другое.
рекламаЕсли верить Blizzard, то она планирует поддерживать Warcraft III Reforged на протяжении долгого времени. Кто знает, возможно, через пару месяцев игра обретёт товарный вид.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила