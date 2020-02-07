На днях Blizzard наконец-то прокомментировала происходящую с Warcraft III Reforged катастрофу и пообещала, что будет выпускать обновления, призванные решить имеющиеся проблемы и привести игру в порядок. Первый такой спасительный патч должен был выйти на этой неделе, и вот, пару часов назад Blizzard официально применила его к Warcraft III Reforged. Без огрехов, впрочем, и тут не обошлось: первые полчаса некоторые пользователи жаловались на невозможность установить живительное обновление, но на момент написания данной заметки данная проблема уже решена.

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Перечень исправлений не слишком длинный, но для первого пострелизного патча их достаточно. Так, исправлены анимации и положения камер в некоторых катсценах кампании, поправлены уровни громкости звука в отдельных диалогах, обновлён классический режим рендеринга, исправлена анимация улучшения Зиккурата, возвращены фразы, произносимые юнитами при их подготовке вне поля зрения игровой камеры, улучшена работа игрового чата и многое другое.

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Если верить Blizzard, то она планирует поддерживать Warcraft III Reforged на протяжении долгого времени. Кто знает, возможно, через пару месяцев игра обретёт товарный вид.