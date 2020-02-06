Слух: новая Batman Arkham — это мягкий перезапуск серии
Пока разработчики серии Batman Arkham лишь дразнят поклонников франшизы различными изображениями и намёками, издание The Geeks Worldwide поделилось якобы эксклюзивной информацией о сути грядущего проекта. Если верить источникам издания, то новая игра по «Бэтмену» выйдет осенью этого года и станет своеобразным «мягким перезапуском» франшизы Batman Arkham.
реклама
Согласно утечке, студия WB Montreal изначально планировала сделать сиквел Batman Arkham Knight, главным действующем лицом которого бы стал Дэмиен Уэйн, сын Брюса Уэйна (Бэтмена) и Талии аль Гул, но в 2016 году от данного проекта решили отказаться.
рекламаТакже, по информации источников Geeks Worldwide, после данного мягкого перезапуска франшизы в дело вступит Rocksteady Games со своей «некстгенной» игрой по вселенной DC, а затем ещё выйдет игра про Супермена.
К данной информации следует относиться с максимальным скептицизмом и надеждой на то, что игра будет представлена хотя бы на E3 2020. Уж слишком долго её «тизерят», пора уже и честь знать.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила