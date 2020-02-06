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Слух: новая Batman Arkham — это мягкий перезапуск серии

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Пока разработчики серии Batman Arkham лишь дразнят поклонников франшизы различными изображениями и намёками, издание The Geeks Worldwide поделилось якобы эксклюзивной информацией о сути грядущего проекта. Если верить источникам издания, то новая игра по «Бэтмену» выйдет осенью этого года и станет своеобразным «мягким перезапуском» франшизы Batman Arkham.

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Согласно утечке, студия WB Montreal изначально планировала сделать сиквел Batman Arkham Knight, главным действующем лицом которого бы стал Дэмиен Уэйн, сын Брюса Уэйна (Бэтмена) и Талии аль Гул, но в 2016 году от данного проекта решили отказаться.

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Также, по информации источников Geeks Worldwide, после данного мягкого перезапуска франшизы в дело вступит Rocksteady Games со своей «некстгенной» игрой по вселенной DC, а затем ещё выйдет игра про Супермена.

К данной информации следует относиться с максимальным скептицизмом и надеждой на то, что игра будет представлена хотя бы на E3 2020. Уж слишком долго её «тизерят», пора уже и честь знать.

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