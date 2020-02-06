«Самурайский» боевик Nioh 2 выйдет на PlayStation 4 уже через месяц — 13 марта — поэтому самое время поговорить о продолжительности игры. В беседе с изданием Gamespot продюсер игры Фумихико Ясуда отметил, что прохождение Nioh 2 займёт примерно столько же времени, сколько занимало прохождение первой части — то есть, около пятидесяти пяти часов на выполнение всех заданий.

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Разумеется, необходимое для прохождения время сильно зависит от индивидуальных способностей и стиля прохождения конкретного игрока, поэтому данные числа следует воспринимать соответствующим образом.

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Между тем издание PlayStation Access записало почти полчаса игрового процесса Nioh 2, обязательных к просмотру всем поклонникам жанра.