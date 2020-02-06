Продолжительность Nioh 2 примерно соответствует первой части
«Самурайский» боевик Nioh 2 выйдет на PlayStation 4 уже через месяц — 13 марта — поэтому самое время поговорить о продолжительности игры. В беседе с изданием Gamespot продюсер игры Фумихико Ясуда отметил, что прохождение Nioh 2 займёт примерно столько же времени, сколько занимало прохождение первой части — то есть, около пятидесяти пяти часов на выполнение всех заданий.
реклама
Разумеется, необходимое для прохождения время сильно зависит от индивидуальных способностей и стиля прохождения конкретного игрока, поэтому данные числа следует воспринимать соответствующим образом.
рекламаМежду тем издание PlayStation Access записало почти полчаса игрового процесса Nioh 2, обязательных к просмотру всем поклонникам жанра.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила