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Другое

Продолжительность Nioh 2 примерно соответствует первой части

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«Самурайский» боевик Nioh 2 выйдет на PlayStation 4 уже через месяц — 13 марта — поэтому самое время поговорить о продолжительности игры. В беседе с изданием Gamespot продюсер игры Фумихико Ясуда отметил, что прохождение Nioh 2 займёт примерно столько же времени, сколько занимало прохождение первой части — то есть, около пятидесяти пяти часов на выполнение всех заданий.

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Разумеется, необходимое для прохождения время сильно зависит от индивидуальных способностей и стиля прохождения конкретного игрока, поэтому данные числа следует воспринимать соответствующим образом.

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Между тем издание PlayStation Access записало почти полчаса игрового процесса Nioh 2, обязательных к просмотру всем поклонникам жанра.

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team ninja nioh 2
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kilobait3
16:29
я собирал по частям, год ожидания того стоил. выбор пал на металл. пластик не выдерживает офроада.
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Volfgang501
16:27
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Сильвестр с талоном
16:26
Понятно все с тобой, лишь бы чё киздануть, за слова не обязательно отвечать.
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Сильвестр с талоном
16:17
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