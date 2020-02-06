После запуска цифрового магазина Epic Games Store позиции «старичка» Steam хоть немного, но пошатнулись. По крайней мере, временных эксклюзивов в EGS стало больше, да и регулярные бесплатные раздачи игр есть только у магазина от Epic Games. Оценить нынешнее положение Steam поможет сама Valve. Компания опубликовала отчёт за 2019 год и рассказала о планах на будущее. Ознакомиться с докладом в полном его формате можно здесь, мы лишь упомянем самое важное.

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Например, пользователи Steam провели в играх в прошлом году более 20 миллиардов часов. Количество проектов с поддержкой Steam Play для Linux выросло с 3 400 до 6 500.

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Или вот система Remote Play — более 2,3 миллиона друзей сыграли вместе с помощью данной программной функции. Мастерская Steam сохранила свою популярность у игроков. Только за прошлый год было загружено более 4,3 миллиона продуктов. Отдельные страницы с дополнительным контентом пользователи просмотрели более 121 миллиона раз.

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Наконец, самое важное. По сравнению с 2018 годом в Steam вышло большее количество успешных новинок. Средний доход за каждую выпущенную в прошлом году игру тоже вырос. Наконец, самая успешная распродажа сервиса случилась в конце прошлого года.

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По планам на грядущий год тоже всё определено. Valve хочет внедрить в Steam полноценную поддержку саундтреков, обновить мобильное приложение Steam, заняться новыми экспериментами в Лаборатории и представить SteamVR версии 2.0. Ключевое же нововведение, внедрение которого запланировано на 2020 год, сводится к более точным настройкам данных. Valve вскоре сможет показать великое множество данных о самой платформе и её пользователях.

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Про уменьшение комиссии за каждую проданную игру ничего не было упомянуто. И, видимо, пока не будет. С огромной библиотекой мусорного инди тоже ничего делать не будут.