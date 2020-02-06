Внимательные игроки обнаружили, что со странички Devil May Cry 5 в Steam пропало упоминание DRM-защиты Denuvo. Произошедшее подтверждает и отслеживающий изменения в Steam-играх портал Steam Database: по его сведениям, сторонняя DRM-защита Denuvo исчезла из игры около четырёх часов назад (на момент написания данной заметки).

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Официально Capcom данную ситуацию не прокомментировала, но последнее время компания часто освобождает свои проекты от дурного влияния Denuvo, поэтому вряд ли в случае с Devil May Cry 5 речь идёт об ошибке. Кроме того, игроки отмечают, что после недавнего обновления у Devil May Cry 5 в несколько раз уменьшился размер исполняемого файла: обычно это признак удаления Denuvo.

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Напомним, что Devil May Cry 5 вышла в марте прошлого года и была практически сразу «взломана» по причине того, что разработчики недоглядели и случайно опубликовали лишённый Denuvo исполняемый файл игры.