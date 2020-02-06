Ветеран Gears of War Род Фергюсон объявил, что в марте покинет возглавляемую им студию The Coalition и перейдёт в Blizzard, где ему предложили поработать над франшизой Diablo.

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Фергюсон начал трудиться над серией Gears of War более пятнадцати лет назад, и естественно, что переход на новое место работы очень многое для него значит, поэтому разработчик поблагодарил всю семью Gears, её поклонников, а также всех сотрудников The Coalition и подразделения Xbox, с которыми он имел честь поработать.

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Последней частью серии Gears of War, к которой приложил руку Фергюсон, стала Gears Tactics, релиз которой запланирован на 28 апреля. Примет ли Фергюсон участие в создании анонсированной в прошлом ноябре Diablo IV, пока не уточняется, но логично предположить, что да.