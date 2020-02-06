Разработчики из The Farm 51 продолжают своим примером демонстрировать, как нужно поддерживать находящуюся в раннем доступе игру. С момента «выхода» Chernobylite не прошло и четырёх месяцев, как игра уже получает третий «мегапатч», причём на этот раз мы имеем дело с крупнейшим обновлением из трёх.

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Итак, с релизом третьего «мегапатча» в Cherbobylite появились пять новых квестов, три из которых связаны с новой сюжетной линией героя Георгия, а два являются частью линии Михаила. Также обновление обогатило игровыми событиями локации Припять и Копачи, улучшило механики поведения солдат в бою, а также внедрило новый верстак и систему улучшения штурмовой винтовки. Хорошая новость для любителей исследовать мир: на лёгких уровнях сложности в Chernobylite станет значительно меньше противников.

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Также разработчики провели оптимизационные работы; в частности, после применения обновления уровни должны начать загружаться значительно быстрее.

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Стоит отметить, что полноценный релиз Chernobylite запланирован на зиму 2020—2021 года, а до тех пор игра будет стабильно получать новые крупные и не очень обновления, включающие как новые функции, так и развитие сюжета.