Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Тизер игрового процесса боевика Atomic Heart про альтернативный СССР

6
Успей! Мегацена на RX 5700<b>XT</b> ASUS в Регарде
Робототехника Xiaomi в Ситилинке
Цены на память снижены на 30% - пора брать
5700XT ASUS ROG STRIX дешевле чем можно подумать

Отечественный боевик Atomic Heart в декорациях альтернативного Советского Союза нечасто подаёт признаки жизни, но когда это всё-таки случается — значит, есть достойный повод. Так, сегодня авторы игры из студии Mundfish опубликовали геймплейный видеоролик тизер под аккомпанемент «На прекрасном голубом Дунае» Штрауса.

реклама

Стоит напомнить, что в Atomic Heart повествуется альтернативная история, в которой СССР не распался, а в результате мудрой политики руководства пошёл по пути технического развития. Впрочем, несмотря на амбициозность проекта и его сходство с Bioshock, подробной информации о нём по-прежнему немного.

реклама

Когда точно Atomic Heart появится на прилавках, также неясно, но разработчики будут держать нас в курсе событий.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

atomic heart mundfish
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Тизер игрового процесса боевика Atomic Heart про альтернативный СССР
6
В Steam взлетели цены на игры от Electronic Arts
8
Просто обнови ПК: ответ техподдержки Blizzard на возврат средств возмутил игрока
21
Космический ролевой экшен Hellpoint обзавёлся точной датой релиза
2
Слух: студия-разработчик System Shock 3 находится в очень тяжёлом положении
3
Сооснователь Rockstar Games Дэн Хаузер покидает компанию
7

Интересные материалы

Топ лучших игровых компьютеров до 50 тысяч рублей: январь 2020
2 февраля 2020 21
Выбор лучшего процессора для игрового компьютера стоимостью до 12 тысяч рублей: январь 2020
31 января 2020 23
NVIDIA GeForce RTX 2070, как дела? Super!
29 января 2020 62
NVIDIA GeForce RTX 2080, как дела? Super!
24 января 2020 123
Разгон видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT
23 января 2020 79
Изучаем оптимизацию игр под многоядерные процессоры и технологии Hyper-Threading, SMT: январь 2020
27 января 2020 35

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 20 тысяч рублей: февраль 2020
19
Универсальный способ разгона ОЗУ без калькуляторов и расчетов
57
Выбираем актуальный ноутбук 2020 года для современных игр и работы
56
Обзор и тестирование видеокарты ASUS GeForce GTX 1660 Super Phoenix
23
Способы хранения информации - паролей, сканов документов, фото и прочего - чтобы ничего не терялось и было под рукой
22
Деньги вперед: главные игры февраля 2020 года
8
Ноутбук Dell G3 15 - скромный ценник, но многообещающая начинка
5
ТОП 7 самых интересных машинок на управлении с AliExpress: прыгающий автомобиль, антигравитационная гоночная машина и многое другое
1

Сейчас обсуждают

VRoman
22:15
Не сгорит, не волнуйся. Ничего им не будет. 6600К и 8600К в прайме с 1.5в не сгорели и круглосуточная работа не утрудила за много лет. Водоблок просто нужен. После стольких лет у 6600К единственное чт...
Производительность Intel Core i9-10900K пока не впечатляет — флагман уступил AMD Ryzen 9 3900X в очередной раз
whitespirit
22:12
Дудь
Тизер игрового процесса боевика Atomic Heart про альтернативный СССР
Crusader
22:07
True Story дядь🙂
Тизер игрового процесса боевика Atomic Heart про альтернативный СССР
Nikolay Yeryomenko
22:06
Это змей радуется чтобы добавить себе ещё 2 головы. Он уже и радиаторами новыми запасся, а у Intel как назло затяжные роды, ещё и выкидышь возможен - ну не смогла бедняжка (ну в плане технологий).
Производительность Intel Core i9-10900K пока не впечатляет — флагман уступил AMD Ryzen 9 3900X в очередной раз
Dzhereli
22:05
Работал на складе компьютерных комплектующих. Даже с появлением новой линейки старые как пирожки уходят. Притом лоу-мидл огромным спросом пользуются
EVGA приготовила покупателям видеокарт Nvidia GeForce RTX подарок в виде бесплатной игры Deliver Us The Moon
warmuza
22:04
Ресоветизация неизбежна, посоны, капитализм нежизнеспособен.
Тизер игрового процесса боевика Atomic Heart про альтернативный СССР
ibulletproof
22:04
В связи с этой новостью ожидаем рост доллара по отношению к рублю в РФ. Что не чих в любой точке мира так Набиулина сразу рубль в дно опускает.
В Steam взлетели цены на игры от Electronic Arts
John Smith
22:03
Если бы у мня быль игровой ноут я бы таскал его везде с собой и играл денно и ношно. Это самый большой минус лаптопа, для меня.
Выбираем актуальный ноутбук 2020 года для современных игр и работы
Шваброид
22:03
"Утечка производительности Ryzen 4500U" и много утекло производительности то?
Утечка производительности Ryzen 4500U: на 50 процентов быстрее i5 8250U и игровая производительность консольного уровня
Алексей Головин
22:03
Вспоминается другое....
Производительность Intel Core i9-10900K пока не впечатляет — флагман уступил AMD Ryzen 9 3900X в очередной раз
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем