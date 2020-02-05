Отечественный боевик Atomic Heart в декорациях альтернативного Советского Союза нечасто подаёт признаки жизни, но когда это всё-таки случается — значит, есть достойный повод. Так, сегодня авторы игры из студии Mundfish опубликовали геймплейный видеоролик тизер под аккомпанемент «На прекрасном голубом Дунае» Штрауса.

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Стоит напомнить, что в Atomic Heart повествуется альтернативная история, в которой СССР не распался, а в результате мудрой политики руководства пошёл по пути технического развития. Впрочем, несмотря на амбициозность проекта и его сходство с Bioshock, подробной информации о нём по-прежнему немного.

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Когда точно Atomic Heart появится на прилавках, также неясно, но разработчики будут держать нас в курсе событий.