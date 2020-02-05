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Просто обнови ПК: ответ техподдержки Blizzard на возврат средств возмутил игрока

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Blizzard снова в центре скандала, связанного с Warcraft III. Как известно, компания прокомментировала пользовательский гнев по поводу Reforged-издания игры и даже запустила автоматическую систему возврата средств всем недовольным. Однако данное правило, по всей видимости, не распространяется на классическую версию Warcraft III.

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Всё бы ничего, но вместе с Reforged-версией отчасти обновилась и «классика». Как результат, у некоторых обладателей морально устаревших систем оригинальный Warcraft III перестал функционировать. Естественная реакция на произошедшее — запросить возврат средств, ведь у игры внезапно изменились системные требования.

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Так поступил пользователь под ником Leri_, но, к сожалению, техническая поддержка Blizzard в лице «гейм мастера» Jestefrell’а не удовлетворила его запрос, заявив, что TFT (очевидно, речь идёт о Warcraft III The Frozen Throne) остаётся на его учётной записи, а сама игра полностью работоспособна. В качестве способа решения проблемы сотрудник порекомендовал оставить всё как есть до тех пор, пока пользователь не обзаведётся компьютером, способным установить игру.

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Пробовал ли Leri_ достучаться до другого, понимающего «гейм мастера», не уточняется. Впрочем, нельзя исключать и вероятность подделки ответа техподдержки Blizzard.

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blizzard warcraft iii reforged
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