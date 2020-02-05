Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Космический ролевой экшен Hellpoint обзавёлся точной датой релиза

+
Успей! Мегацена на RX 5700<b>XT</b> ASUS в Регарде
Робототехника Xiaomi в Ситилинке
Цены на память снижены на 30% - пора брать
5700XT ASUS ROG STRIX дешевле чем можно подумать

Разработчики из студии Cradle Games совместно с tinyBuild решились сообщить точную дату релиза Hellpoint. Это ролевой экшен, действие которого происходит на заброшенной космической станции. Итак, выход игры должен случиться уже 16 апреля.

реклама

Главный герой Hellpoint — некий персонаж, который был создан Автором. Герою придётся выяснить, что случилось с заброшенной космической станцией «Ирид-Ново». Поскольку мы имеем дело с космическим ролевым экшеном, то тут нужно сразу объясниться. В мире игры есть некая чёрная дыра, вокруг которой будет разворачиваться всё действо. Тут и новые монстры, и мрачная атмосфера, и большие локации. Всё будет на месте. Разработчики также обещают, что в игре будет кооперативный режим, а также PvP-режим до четырёх человек.

реклама

Hellpoint должна выйти на PC, PlayStation 4 и Xbox One. Заявлен также релиз на Nintendo Switch. Важно, что игра получит поддержку русского языка.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

cradle games hellpoint tinybuild
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Космический ролевой экшен Hellpoint обзавёлся точной датой релиза
+
Слух: студия-разработчик System Shock 3 находится в очень тяжёлом положении
1
Сооснователь Rockstar Games Дэн Хаузер покидает компанию
5
Respawn рассказала, что умеет Ревенант — новый герой Apex Legends
2
Pathfinder Wrath of the Righteous отправилась на Kickstarter
1
Состоялся релиз Zombie Army 4 Dead War
5

Интересные материалы

Топ лучших игровых компьютеров до 50 тысяч рублей: январь 2020
2 февраля 2020 21
Выбор лучшего процессора для игрового компьютера стоимостью до 12 тысяч рублей: январь 2020
31 января 2020 23
NVIDIA GeForce RTX 2070, как дела? Super!
29 января 2020 62
NVIDIA GeForce RTX 2080, как дела? Super!
24 января 2020 123
Разгон видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT
23 января 2020 79
Изучаем оптимизацию игр под многоядерные процессоры и технологии Hyper-Threading, SMT: январь 2020
27 января 2020 35

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Универсальный способ разгона ОЗУ без калькуляторов и расчетов
45
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 20 тысяч рублей: февраль 2020
17
Выбираем актуальный ноутбук 2020 года для современных игр и работы
49
Обзор и тестирование видеокарты ASUS GeForce GTX 1660 Super Phoenix
23
Способы хранения информации - паролей, сканов документов, фото и прочего - чтобы ничего не терялось и было под рукой
22
Деньги вперед: главные игры февраля 2020 года
6

Сейчас обсуждают

C0RR30N
16:10
И, следуя твоей аналогии, можно всюду кричать о том, что нужно запретить кирпичи и вернуться к использованию глины с соломой, потому что кирпич кому-то один раз на голову упал.
В Windows 10 снова появился "экран смерти" и проблемы с драйверами
daniel17
16:09
голубые, страдать )
За два года доля Sony в выручке AMD сократилась вдвое
C0RR30N
16:07
Пока что только бараны-свидетели семёрки искренне считают, что если есть ошибки у 0.00001% пользователей, то это значит, что ошибки есть у всех.
В Windows 10 снова появился "экран смерти" и проблемы с драйверами
GumanoidT
16:07
Это что за новая хренотень постить рекламу в комментах?? Баньте их несчадно!
GeForce NOW теперь позволяет наслаждаться трассировкой лучей на любых устройствах
Melofon
16:07
Чемоданы интела просто начали иссякать)))
За два года доля Sony в выручке AMD сократилась вдвое
kiberman
16:06
Без журналов Ос-логов, и трассировщика производительности — это пук в лужу. Не надо и этого, хотя-бы инструментально показал Зелот- где падение- в каких операциях/приложениях. Но увы) ).. писать "г...
В Windows 10 снова появился "экран смерти" и проблемы с драйверами
korn87
16:06
ахаха, заврался максимка. Или на рх560 сидишь?
Флагманский 10-ядерный Intel Core i9-10900K оказался позади AMD Ryzen 9 3900X в тестовом пакете Time Spy Extreme
Виктор Шемякин
16:06
пришло время забросить оверы в урну
Расходы AMD на маркетинг достигли максимума за два последних года
Yilec
16:03
Ну вот, теперь и ляди в каметах! :))) Эх, анархия!
8-ядерный 16-поточный Intel Core i7-10700 не смог обогнать AMD Ryzen 7 3700X в бенчмарке Time Spy Extreme
korn87
16:02
причём тут 20 потоков, дурачок? )
Флагманский 10-ядерный Intel Core i9-10900K оказался позади AMD Ryzen 9 3900X в тестовом пакете Time Spy Extreme
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем