Разработчики из студии Cradle Games совместно с tinyBuild решились сообщить точную дату релиза Hellpoint. Это ролевой экшен, действие которого происходит на заброшенной космической станции. Итак, выход игры должен случиться уже 16 апреля.

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Главный герой Hellpoint — некий персонаж, который был создан Автором. Герою придётся выяснить, что случилось с заброшенной космической станцией «Ирид-Ново». Поскольку мы имеем дело с космическим ролевым экшеном, то тут нужно сразу объясниться. В мире игры есть некая чёрная дыра, вокруг которой будет разворачиваться всё действо. Тут и новые монстры, и мрачная атмосфера, и большие локации. Всё будет на месте. Разработчики также обещают, что в игре будет кооперативный режим, а также PvP-режим до четырёх человек.

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Hellpoint должна выйти на PC, PlayStation 4 и Xbox One. Заявлен также релиз на Nintendo Switch. Важно, что игра получит поддержку русского языка.