То, что студия OtherSide Entertainment, которая корпит над System Shock 3, находится в незавидном положении, игровые издания стали понимать ещё в начале прошлого года, когда издатель в лице Starbreeze начал терпеть крушение, а разработчикам пришлось спешно искать нового «спонсора». Как следствие, у студии начал наблюдаться недостаток финансирования, что, по слухам, повлекло за собой неприятные последствия.

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Как сообщают знакомые с ситуацией в OtherSide Entertainment инсайдеры, обитающие на просторах форума RPG Codex, львиная доля команды разработчиков System Shock 3 была уволена. Уоррен Спектор, который возглавляет разработку System Shock 3, впрочем, ещё пытается сделать всё возможное, чтобы проект увидел свет.

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По словам инсайдеров, крах Starbreeze — не единственная и, возможно, даже не главная причина трудностей у OtherSide. Отмечается, что студию в первую очередь подкосили подготовка огромного количества демоверсий, которые потом уходили «в стол», а также нехватка квалифицированных кадров, в том числе в рядах руководства.

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Если продолжать верить инсайдерским доносам, то остинское подразделение OtherSide, которое и отвечает за System Shock 3, практически полностью расформировано, а разработка игры заморожена до лучших времён. Данную часть информации «подтверждает» широко известный журналист портала Kotaku Джейсон Шрайер, чьи утечки в большинстве случаев оказываются правдой.

Официально данная информация никак не прокомментирована, поэтому относиться к ней следует в лучшем случае как к слухам, а в худшем — как к недобросовестной конкурентной борьбе.

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