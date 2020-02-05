Неожиданным известием поделилась сегодня Take-Two Interactive: компанию Rockstar Games покидает один из её основателей и по совместительству вице-президент по креативному направлению Дэн Хаузер. Последним днём работы Дэна на своём посту станет 11 марта.

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Ещё весной 2019 года Дэн Хаузер ушёл в продолжительный отпуск, и вот, по всей видимости, хорошенько отдохнув, принял решение о прекращении деятельности. Компания Take-Two Interactive, которая владеет Rockstar Games, отметила многочисленные заслуги Хаузера и поблагодарила его за труд. Официальные причины ухода Дэна из компании не называются.

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Дэн Хаузер основал Rockstar Games в 1998 году вместе со своим братом Сэмом. Дэн был сценаристом серии Grand Theft Auto (за исключением самой первой части), Red Dead Redemption, Red Dead Redemption 2 и Max Payne 3, а также выступал в роли продюсера L.A. Noire, обеих Red Dead Redemption, Max Payne 3 и львиной доли серии Grand Theft Auto.

Сэм Хаузер остаётся на своём посту.