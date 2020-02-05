Несколько часов назад в Apex Legends официально стартовал приуроченный к годовщине игры четвёртый сезон. Главным нововведением сезона, разумеется, стала новая «Легенда» — механический боец по прозвищу Ревенант. Когда-то он был человеком и считался лучшим наёмным убийцей Синдиката. Профессия опасная, и Ревенант неоднократно оказывался в лапах смерти, откуда его вырывали специалисты корпорации Hammond Robotics, постоянно заменяя биологические части тела на механические.

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В конце концов «человека» в Ревенанте практически не осталось, и когда он во время программного сбоя это осознал, то принялся вершить месть своим бывшим работодателям. Ревенант не остановится ни перед чем, и не проявит сострадания даже к маленькой девочке, на глазах которой убьёт обоих родителей.

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Но довольно лирики, пора приступить к тому, что отличает Ревенанта от других легенд — набору способностей. Во-первых, Ревенант применяет в бою специальное устройство, которое наносит урон и отключает вражеские способности на десять секунд. Срок в рамках Apex Legends огромный. Во-вторых, механическое тело Ревенанта обладает сверхчеловеческой выносливостью: он быстрее двигается вприсядку, а также может забираться по стенам выше, чем другие легенды.

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И в-третьих, специальное умение «Тотем смерти»: Ревенант призывает тотем, который буквально спасает от смерти использовавших его героев. Суть тотема смерти проста: использовав его, герой при смерти или нокауте телепортируется к тотему.