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Авторы King’s Bounty II в своём первом видеодневнике знакомят нас с игрой

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King’s Bounty была представлена в середине августа прошлого года, и вот, спустя почти шесть месяцев компания 1C Entertainment расщедрилась на новый видеоролик — первый из серии видеодневников разработчиков, в которых нам будут рассказывать о процессе создания столь ожидаемого многими проекта.

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Первый эпизод посвящён основному знакомству с игрой: продюсер King’s Bounty II Денис Мальцев рассказывает о том, на что сделан основной упор в игре, о мировоззрениях персонажей и их влиянии на игровой процесс, а также об основных геймплейных механиках вроде решения загадок, нелинейного прохождения квестов, о диалогах и, конечно же, о сражениях.

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Релиз King’s Bounty II запланирован на этот год на всех актуальных платформах.

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Авторы King’s Bounty II в своём первом видеодневнике знакомят нас с игрой
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treex
18:50
Сказки не рассказывай, вот опровержение твоей "теории".
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SMA
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Илья Жуков
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Inqizitor
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Нет, нельзя никак. Ставить левые программы управления темами не рекомендую, если горит - поставьте на виртуалку, сделайте снапшот, потом проверьте, и если не погибнет система - то может и прокатит. Из...
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MriS
18:44
Причем тут мощнее, в играх на уровне погрешности они, но 9900к меньше кушает и греется. В малопоточных проф. задачах то же самое. Поэтому я его и купил.
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corsi
18:42
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Windows 10 продолжает укреплять позиции – доля уже составляет свыше 57%
treex
18:42
Мониторинг не смотри, я тебе уже говорил, как он считает неверно, в некоторых играх 9700К может быть загружен на 100%, а 9900К на 50%, из этого ты делаешь вывод, что 9900К в 2 раза мощнее? Хотя на дел...
10-ядерный Intel Core i9-10900K смог ненамного опередить AMD Ryzen 9 3900X в 3DMark
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