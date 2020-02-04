Авторы King’s Bounty II в своём первом видеодневнике знакомят нас с игрой
King’s Bounty была представлена в середине августа прошлого года, и вот, спустя почти шесть месяцев компания 1C Entertainment расщедрилась на новый видеоролик — первый из серии видеодневников разработчиков, в которых нам будут рассказывать о процессе создания столь ожидаемого многими проекта.
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Первый эпизод посвящён основному знакомству с игрой: продюсер King’s Bounty II Денис Мальцев рассказывает о том, на что сделан основной упор в игре, о мировоззрениях персонажей и их влиянии на игровой процесс, а также об основных геймплейных механиках вроде решения загадок, нелинейного прохождения квестов, о диалогах и, конечно же, о сражениях.
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Релиз King’s Bounty II запланирован на этот год на всех актуальных платформах.
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