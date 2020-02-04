Продюсер Electronic Arts Джим Вессела, который по совместительству является большим поклонником стратегической серии Command & Conquer, снова проявил активность на Reddit и рассказал о ходе работы над ремастером сборника Command & Conquer Tiberian Dawn и Red Alert. В новом «докладе» господина Весселы речь зашла о мультиплеере.

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Но сначала Вессела рассказал об общем статусе готовности ремастера: по словам продюсера, обновлённая Command & Conquer перешагнула этап контентной «альфы». Это означает, что отныне в игре полностью заменены все кадры анимации, текстуры почвы, каждая секунда аудио и каждый элемент пользовательского интерфейса.

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Дальше пошёл продолжительный рассказ об обновлённом мультиплеере. По сути, для Command & Conquer Remastered он был полностью перестроен: отныне сетевой режим поддерживается выделенными серверами на архитектуре разработки студии Petroglyph, непосредственно занимающейся ремастером. Основная цель — обеспечить стабильное соединение и пресечь недопустимое поведение. Внутренние тестирования показали, что система действительно стабильна.

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В меню мультиплеера игроки смогут создавать новые или подключаться к уже существующим «кастомным» матчам, в которых можно по своему усмотрению настраивать правила, например, увеличивая количество стартовых ресурсов и юнитов. Также в мультиплеере будет представлен дуэльный быстрый режим с рейтинговой системой. Чтобы снизить фактор случайности, все быстрые матчи будут проходить по единым правилам и на специально отобранных полях боя. Быстрые матчи поддерживают списки лидеров и позволяют просматривать свою статистику побед, поражений и начисленных/снятых очков.

Наконец, в ремастер внедрена система повторов матчей. Полезная функция для тех, кому интересно узнать, как же противник развивался, что пронёсся по вам паровым катком. Ну, и сделать выводы.

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В этом году серии Command & Conquer исполняется 25 лет, так что ремастер должен успеть выйти до конца года. Иначе нехорошо получится.