Epic Games планировала раздать в своём цифровом магазине симулятор борьбы с болезнями и эпидемиями Pandemic. К сожалению, компании пришлось изменить своё решение: раздача отменяется. Вместе с данной игрой пользователи EGS в период с 6 по 13 февраля должны были получить Carcassonne и Ticket to Ride. Что ж придётся довольствоваться только ими.

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Официальные причины отмены раздачи Pandemic не назывались, но объяснение лежит на поверхности. Вспышка коронавируса в Китае, жертвами которого стали более 360 человек, заставляет разработчиков из Epic Games быть крайне деликатными. А вот простые пользователи и любители игр отмечают для себя это неприятное обстоятельство иначе. Так, продажи симулятора пандемий Plague Inc. выросли. Так сильно, что проект стал самой продаваемой игрой в китайском App Store.