Разработчики из студии Amplitude пока не торопятся показывать новые видеоматериалы с реальным игровым процессом Humankind. Но вот свеженькими скриншотами поделиться не боятся, что уже хорошо.

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Напомним, Humankind – это 4X-стратегия, которая очень сильно походит на всеми любимую «Цивилизацию». Настолько сильно, что по скриншотам их можно банально перепутать. Но сейчас не об этом. Давайте лучше полюбуемся свежими изображениями и «попредвкушаем».

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Если говорить о богатстве и разнообразии ландшафта, то на картинках замечены и горная местность, и пустыни, и реки, и много чего ещё. Выглядит вполне убедительно и красиво.

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Показали также две цивилизации с их отличительными особенностями. Нубийцы, например, любят торговать и могут похвастаться уникальным юнитом – лучником Та-Сети. Уникальный район нубийцев – пирамида Мероэ.

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Другая цивилизация – Ольмеки. У них очень интересный уникальный район – огромная голова. Скорее всего, речь идёт о каком-то памятнике или тотеме. У Ольмеков на правах уникального юнита значатся копейщики. Они способны пробивать крепкую броню врагов даже на приличном расстоянии.

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К сожалению, у стратегии Humankind пока нет точной даты релиза. Пока известно, что авторы планируют её выпустить до конца нынешнего года.