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Valve для будущих игр требуется специалист в области экспериментальной психологии

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Внимательные посетители официального сайта Valve обнаружили на его страничках одну любопытную вакансию: компании требуется специалист по экспериментальной психологии, который, учитывая особенности человеческого поведения и мотивации, помог бы создавать проекты с более убедительными игровыми процессами. Как считает Valve, современные геймдизайнеры и так в каком-то смысле экспериментальные психологи, но компании необходим именно специалист в данной сфере.

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Важно отметить, что речь идёт именно о новых проектах, а не о поддержке старых, то есть, Valve как минимум намеревается со всей серьёзностью отнестись к их разработке.

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Также Valve ищет статистика и экономиста. От первого требуется анализ данных и поведения игроков, дабы впоследствии компания лучше адаптировалась и повышала эффективность своей работы. В обязанности экономиста же входит сбор финансовой информации и анализ пользовательских действий при покупках.

Стоит напомнить, что сейчас Valve готовится к релизу VR-игры Half-Life Alyx, который должен состояться уже в следующем месяце. Пока без точной даты. Проект оказался настолько привлекательным, что игроки почти моментально смели все складские запасы совместимых VR-устройств.

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