Студия PlatinumGames, лучше всего известная работой над NieR Automata и серией Bayonetta, решила, что не стоит отставать от моды и запустили на своём официальном сайте загадочный раздел Platinum4, на котором виднеется лишь соответствующая цифра.

реклама

На данный момент внятного объяснения происходящему нет, поэтому остаётся лишь ждать, чем это всё закончится. Игроки уже вовсю строят различные догадки: от выпуска сборника ремастеров до запуска Kickstarter-кампании по выпуску порта The Wonderful 101 для Nintendo Switch. В пользу последнего варианта отчасти свидетельствует недавняя фотография Хидеки Камия — одного из основателей студии — перед монитором, на котором очень «удачно» показано время 1 час 01 минута.