Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Разработчики Bayonetta и NieR Automata намекают на что-то с цифрой 4

2
Ситилинк продает 9700K заметно дешевле чем 8700K - надо брать
RTX 2080 Super - цена преодолела важный рубеж
Radeon RX 5600XT уже со скидкой по лучшей цене в Ситилинке
Цены на память снижены на 30% - пора брать

Студия PlatinumGames, лучше всего известная работой над NieR Automata и серией Bayonetta, решила, что не стоит отставать от моды и запустили на своём официальном сайте загадочный раздел Platinum4, на котором виднеется лишь соответствующая цифра.

реклама

На данный момент внятного объяснения происходящему нет, поэтому остаётся лишь ждать, чем это всё закончится. Игроки уже вовсю строят различные догадки: от выпуска сборника ремастеров до запуска Kickstarter-кампании по выпуску порта The Wonderful 101 для Nintendo Switch. В пользу последнего варианта отчасти свидетельствует недавняя фотография Хидеки Камия — одного из основателей студии — перед монитором, на котором очень «удачно» показано время 1 час 01 минута.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

platinumgames
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Разработчики Bayonetta и NieR Automata намекают на что-то с цифрой 4
2
Энтузиаст показал, как мог бы выглядеть ремастер Warcraft III на движке Unreal Engine 4
7
Cyberpunk 2077 порадует «потрясающим» глобальным освещением и продвинутым звуком
27
В Steam зафиксирован новый рекорд одновременного «онлайна»
17
Сетевому шутеру Days of War про Вторую мировую потребовалось три года для выхода из раннего доступа Steam
3
Пользовательский рейтинг Warcraft III Reforged установил абсолютный антирекорд Metacritic
84

Интересные материалы

NVIDIA GeForce RTX 2070, как дела? Super!
29 января 2020 61
Выбор лучшего процессора для игрового компьютера стоимостью до 6 тысяч рублей: январь 2020
22 января 2020 87
NVIDIA GeForce RTX 2080, как дела? Super!
24 января 2020 123
Выбор лучшего процессора для игрового компьютера стоимостью до 12 тысяч рублей: январь 2020
31 января 2020 22
Тестирование видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT
21 января 2020 117
Разгон видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT
23 января 2020 79

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Топ лучших игровых компьютеров до 50 тысяч рублей: январь 2020
14
Почему не стоит в 2020 году покупать SSD объемом 120 Гбайт
93
WarCraft III: Reforged — сравнений версий
20
Выбор видеокарты для белой/серой/серебряной сборки – никаких тестов, только ФенШуй
35
NVIDIA GeForce RTX 2060, как дела? Super!
28
Возвращение на остров Уэйк: детальный обзор карты "Остров Уэйк" для Battlefield V
9

Сейчас обсуждают

Velzevul Handshaked
16:41
То есть опять анальный процессор. Зачем вы процы в жопы себе суёте?
Восьмиядерный Intel Core i7-10700 с поддержкой Hyper-Threading уступил AMD Ryzen 7 3700X в бенчмарке Fire Strike Extreme
Зю
16:40
Не провал до 3ГГц, а кондиционер
Восьмиядерный Intel Core i7-10700 с поддержкой Hyper-Threading уступил AMD Ryzen 7 3700X в бенчмарке Fire Strike Extreme
smaximaa
16:40
тесты не тесты)0)))
Процессоры AMD Ryzen ждёт массовое снижение цен - Ryzen 9 3900X за 450 долларов, Ryzen 7 3800X за 300 долларов, Ryzen 5 3600X за 180 долларов
smaximaa
16:39
какой же ты ущербный
Процессоры AMD Ryzen ждёт массовое снижение цен - Ryzen 9 3900X за 450 долларов, Ryzen 7 3800X за 300 долларов, Ryzen 5 3600X за 180 долларов
L-I-O-N
16:39
evo лучше не брать, если меньше 1Тб. Лучше Pro с MLC
Почему не стоит в 2020 году покупать SSD объемом 120 Гбайт
Aleksandr
16:37
Проц 3600 бери, поинтереснее будет. Да и игори современные больно жоркие до потоков - подавай не меньше 8ми. А дальше больше. На проце не экономь
Восьмиядерный Intel Core i7-10700 с поддержкой Hyper-Threading уступил AMD Ryzen 7 3700X в бенчмарке Fire Strike Extreme
Амудуто Райзенмаки
16:37
10700K будет на уровне 9900K, который как рвал, так и будет рвать амудешные жопы.
Восьмиядерный Intel Core i7-10700 с поддержкой Hyper-Threading уступил AMD Ryzen 7 3700X в бенчмарке Fire Strike Extreme
smaximaa
16:36
эдик педик, ты ли это?
Процессоры AMD Ryzen ждёт массовое снижение цен - Ryzen 9 3900X за 450 долларов, Ryzen 7 3800X за 300 долларов, Ryzen 5 3600X за 180 долларов
Velzevul Handshaked
16:36
"Бест баем" это чудо 10700 будет только если его на развес по 100 рублей за кило продавать.
Восьмиядерный Intel Core i7-10700 с поддержкой Hyper-Threading уступил AMD Ryzen 7 3700X в бенчмарке Fire Strike Extreme
victor_koly
16:34
"все пользовательские карты переехали в онлайн" - какой ужас.
WarCraft III: Reforged — сравнений версий
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем