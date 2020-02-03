Энтузиаст показал, как мог бы выглядеть ремастер Warcraft III на движке Unreal Engine 4
Заморские журналисты наткнулись на скрывающегося под псевдонимом AXCEL энтузиаста, который в свободное время занимается воссозданием отдельных элементов Warcraft III на движке Unreal Engine 4. Стоит отметить, что AXCEL работает над данным проектом уже несколько месяцев, однако основное внимание его работа, по понятным причинам, привлекла лишь несколько дней назад.
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Энтузиаст переносит на Unreal Engine 4 модели юнитов, катсцены и даже вступительные ролики. Выглядит всё настолько качественно, что становится грустно и обидно за настоящий Warcraft III Reforged.
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