Cyberpunk 2077 порадует «потрясающим» глобальным освещением и продвинутым звуком
Издание OnMSFT побеседовало с главой краковского подразделения студии CD Projekt RED Джоном Мамайсом, благодаря чему стали известны новые технические подробности Cyberpunk 2077. Нам уже известно, что Cyberpunk 2077 — это технологичный и настолько амбициозный проект, что для проверки всех его систем релиз пришлось отложить почти на полгода. Благодаря интервью OnMSFT с Джоном Мамайсом стали известны как минимум три причины, по которым ожидание оправдается.
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Во-первых, упоминая огромный масштаб игры, господин Мамайс пояснил, что в Cyberpunk 2077 будет представлено порядка семидесяти пяти так называемых уличных историй. Это небольшие сторонние задания, у которых нет общей сюжетной линии, но которые помогают лучше понять мир Найт-Сити и развить своего персонажа.
рекламаВо-вторых, в Cyberpunk 2077 задействована продвинутая система глобального освещения в реальном времени, которая, поясняет Мамайс, в полной мере ещё не была продемонстрирована широкой публике. По словам Мамайса, система глобального освещения в Cyberpunk 2077 «потрясающая»/захватывающая дух (breathtaking, отсылка к тому «мему» с презентации игры Киану Ривзом).
рекламаИ в-третьих, звук. Разработчики восхищаются реалистичным звуком в игре, который правдоподобно изменяется в зависимости от окружения и его геометрии. Как заявляет Мамайс, если бы он был зажиточным геймером, то для максимального погружения в игровой процесс раскошелился бы на акустическую систему с Dolby Atmos.
Напоминаем, что Cyberpunk 2077 выйдет 17 сентября.
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