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Бомбардировка продолжается: пользовательский рейтинг Warcraft III Reforged опустился ниже одного балла

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Игроки продолжают изливать свои досаду и ярость, обуявшие их после релиза Warcraft III Reforged. И хотя можно сказать, что игроки в данном случае подверглись стадному чувству, статистику это не меняет: если сейчас проследовать на страничку Warcraft III Reforged на агрегаторе Metacritic, то можно будет обнаружить редчайшее явление: пользовательский рейтинг, составляющий меньше одного балла из десяти возможных. На момент написания данной заметки игроки оценили ремастер культовой RTS всего на 0,9 балла.

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Претензии к Blizzard всё те же: невыполненные обещания, «порезанная» в итоге графика, ворох ошибок, в том числе приводящих к вылетам, из-за которых к игрокам вернулась давным-давно забытая привычка сохраняться по два раза в минуту, а также отказ от многих полезных функций вследствие объединения игрового клиента «оригинала» с ремастером. Русскоязычные фанаты Warcraft III вдобавок раздосадованы утратившей былой шарм обновлённой локализацией.

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При этом любопытно, что у игры практически нет оценок от профессиональных обозревателей. По всей видимости, Blizzard не удосужилась разослать игровым изданиям пресс-версии.

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Между тем игроки запрашивают возвраты средств и называют новинку Warcraft III Refunded. А Blizzard ситуацию не комментирует, будто так и должно быть.

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blizzard warcraft iii reforged
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