Бывший креативный директор Dragon Age Майк Лэйдлоу покинул Ubisoft Quebec
В декабре 2018 года бывший креативный директор серии Dragon Age в целом и ведущий дизайнер Dragon Age Origins в частности Майк Лэйдлоу объявил о том, что стал частью команды квебекского подразделения Ubisoft, где будет работать над неким неанонсированным проектом в качестве креативного директора. Прошло чуть больше года, и несколько часов назад господин Лэйдлоу внезапно сообщил об уходе из Ubisoft Quebec.
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Причиной ухода из компании Лэйдлоу не поделился, но поблагодарил всех сотрудников Ubisoft Quebec за теплоту и проведённое вместе время.
рекламаСтоит отметить, что некоторое время Ubisoft приняла решение о наведении порядка в своей редакционной команде. Возможно, эта "реструктуризация" и повлекла за собой уход Лэйдлоу. Но пока что это лишь догадки.
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