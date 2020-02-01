Второй сезон поддержки гоночной игры GRID начнётся уже совсем скоро
Разработчики из студии Codemasters намерены серьёзно поддерживать гоночный симулятор GRID и в нынешнем году. Студия объявила, что так называемый второй сезон проекта стартует уже 12 февраля.
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«Плюшки» уготованы владельцам издания Ultimate, которое можно было приобрести на PC, Xbox One и PlayStation 4. Уже в вышеуказанный день владельцы самой полной версии GRID получат доступ к новой трассе, автомобилям и новому контенту в режиме карьеры. Разумеется, без новых машин тоже дело не обошлось. Причём, некоторые машинки окажутся доступными только для владельцев Ultimate-версии.
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В случае с режимом карьеры всё обстоит довольно просто: 33 новых события окажутся доступными обладателям самой дорогой версии GRID. В общем, Codemasters всячески пододвигают нас к покупке издания Ultimate. Последним важным аргументом и весомым поводом для покупки можно считать доступ к контенту первого сезона. Раскошелившимся игрокам он достанется автоматически.
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