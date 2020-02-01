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Второй сезон поддержки гоночной игры GRID начнётся уже совсем скоро

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Разработчики из студии Codemasters намерены серьёзно поддерживать гоночный симулятор GRID и в нынешнем году. Студия объявила, что так называемый второй сезон проекта стартует уже 12 февраля.

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«Плюшки» уготованы владельцам издания Ultimate, которое можно было приобрести на PC, Xbox One и PlayStation 4. Уже в вышеуказанный день владельцы самой полной версии GRID получат доступ к новой трассе, автомобилям и новому контенту в режиме карьеры. Разумеется, без новых машин тоже дело не обошлось. Причём, некоторые машинки окажутся доступными только для владельцев Ultimate-версии.

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В случае с режимом карьеры всё обстоит довольно просто: 33 новых события окажутся доступными обладателям самой дорогой версии GRID. В общем, Codemasters всячески пододвигают нас к покупке издания Ultimate. Последним важным аргументом и весомым поводом для покупки можно считать доступ к контенту первого сезона. Раскошелившимся игрокам он достанется автоматически.

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Ты нищий амудодятел
00:59
Это самообман. Твоя реальность- ересь, раз у тебя 10980хе в разгоне медленнее 3950х и 3700х быстрее 9900к
Флагманский процессор Intel Core i9-10900K действительно сможет работать на частоте 5,1 ГГц
LoL
00:56
И медленнее) Интелобомж, существо дивное, не готовое принять суровую действительность))
Флагманский процессор Intel Core i9-10900K действительно сможет работать на частоте 5,1 ГГц
Ты нищий амудодятел
00:55
Как ты представляешь, доказать тебе 9900к 5,3 24/7?
Флагманский процессор Intel Core i9-10900K действительно сможет работать на частоте 5,1 ГГц
_exorcist_
00:54
жаль тебя) хотя тебе инета хватает, судя по всему)
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_exorcist_
00:53
я изгоняю ересь с этого форума))
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_exorcist_
00:52
хорошо, покажи хотя бы 5,3 для 9900к на 24/7 или есть только для бенча?) ну для бенча допускаю, и то, если с камнем круто повезет, но опять же, какой от этого тоглк хотя бы одному пользователю?) вон б...
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Ты нищий амудодятел
00:50
Ересь на ереси и ересью погоняет- это экзорцист.
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VRoman
00:49
Это так. Но я бы не отнёс свой экземпляр к энергоэффективным. На 5,1 ГГц с AVX он кюшает 280Вт, что идёт на уровне с 16-поточным 9900К с теми же настройками.
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