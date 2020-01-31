Если вам было недостаточно многочисленных видеороликов игрового процесса шутера Disintegration от креативного директора Halo Маркуса Лето, то благодаря открытому бета-тестированию вы сможете оценить данный проект лично. Тестирование проходит с сегодняшнего дня и продлится до утра воскресенья, 2 февраля, так что время ещё есть.

реклама

В рамках бета-тестирования игрокам предлагается опробовать два сетевых режима под названиями Retrieval и Control. Суть их проста: в первом случае одной команде необходимо доставить груз к пункту назначения, а второй — всеми силами этому помешать, во втором случае ведётся стандартная борьба за контроль над точками.

реклама

Также у Disintegration есть и одиночная кампания, посвящённая противостоянию перенёсших свои разум и сознание в машины людей с их консервативно настроенными согражданами. Релиз Disintegration должен состояться уже в этом году и, судя по всему, уже совсем скоро.