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Началось открытое бета-тестирование шутера Disintegration

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Если вам было недостаточно многочисленных видеороликов игрового процесса шутера Disintegration от креативного директора Halo Маркуса Лето, то благодаря открытому бета-тестированию вы сможете оценить данный проект лично. Тестирование проходит с сегодняшнего дня и продлится до утра воскресенья, 2 февраля, так что время ещё есть.

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В рамках бета-тестирования игрокам предлагается опробовать два сетевых режима под названиями Retrieval и Control. Суть их проста: в первом случае одной команде необходимо доставить груз к пункту назначения, а второй — всеми силами этому помешать, во втором случае ведётся стандартная борьба за контроль над точками.

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Также у Disintegration есть и одиночная кампания, посвящённая противостоянию перенёсших свои разум и сознание в машины людей с их консервативно настроенными согражданами. Релиз Disintegration должен состояться уже в этом году и, судя по всему, уже совсем скоро.

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