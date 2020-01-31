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EA уже готовит игры для «некстгена», и они будут потрясающими

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Не успеем мы и глазом моргнуть, как нынешнее поколение консолей и железа в целом станет «прошлым», а на смену ему придёт «некстген» в лице PlayStation 5 и Xbox Series X. Крупные игровые издатели уже вовсю готовятся к пришествию нового поколения; не является исключением и Electronic Arts.

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Вскоре после публикации свежего отчёта финансовый директор Electronic Arts Блейк Йоргенсен поведал о том, что руководство компании думает о новых консолях. По словам господина Йоргенсена, он не хотел бы вдаваться в подробности раньше коллег из Sony и Microsoft, но отметил, что возможности консолей нового поколения значительно превосходят возможности консолей текущего поколения, что позволит разработчикам создавать ещё более впечатляющие игры с массой нововведений и улучшений.

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В частности, в ближайшие пару лет, по словам Йоргенсена, начнут появляться проекты, которые «взорвут мозг» игроков. И речь идёт не только о проектах Electronic Arts, а об игровой индустрии в целом.

Стоит напомнить, что на данный момент подопечные Electronic Arts студии работают над четырнадцатью новыми играми, в числе которых четыре крупных. Возможно, именно они и станут первой «некстгенной» линейкой проектов EA. Новую Battlefield, к слову, придётся подождать: её релиз намечен на 2021—2022 финансовый год (с 1 апреля 2021 по 31 марта 2022 в переводе на привычный календарь).

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EA уже готовит игры для «некстгена», и они будут потрясающими
Макс Лычагин
16:55
Полагаю, расчет ведется под 0,8-1.1В
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ashaman
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