Electronic Arts опубликовала отчёт за третий квартал 2019—2020 финансовый год, из которого можно почерпнуть некоторую полезную информацию. Самое главное по значению для компании, но для игрока: по всем трём основным сегментам — играм, сервисам и мобильным приложениям — у EA наблюдается рост прибыли по сравнению с предыдущими годами. В третьем квартале текущего финансового года выручка Electronic Arts составила 1,593 млрд долларов, что является лучшим показателем за последний год.

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И главная причина тому — успех Star Wars Jedi Fallen Order. Выступая перед инвесторами, финансовый директор Electronic Arts Блейк Йоргенсен заявил, что продажи Jedi Fallen Order значительно превзошли ожидания издательства. Аналитики компании прогнозировали от 6 до 8 млн проданных копий к концу финансового года (31 марта 2020 года), тогда как в реальности её продажи (отгрузки) превысили 8 миллионов копий по состоянию на 31 декабря 2019 года.

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В целом Electronic Arts довольна успехами своих франшиз и планирует их развивать. Речь, в частности, шла про игры по «Звёздным войнам». До конца 2020—2021 финансового года (31 марта 2021 в переводе на «человеческий календарь») Electronic Arts намеревается выпустить больше дюжины новых игр, среди которых крупные игры, спортивные «тайтлы», а также мобильные и инди-игры.

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Наконец, Electronic Arts известно о буме ремастеров, поэтому она поручила своим студиям готовить переиздания любимых игроками проектов. Что это за проекты, не уточняется, но как минимум об одном мы уже давно знаем: это Command and Conquer Remastered.