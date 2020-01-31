Продажи Star Wars Jedi Fallen Order превзошли ожидания EA
Electronic Arts опубликовала отчёт за третий квартал 2019—2020 финансовый год, из которого можно почерпнуть некоторую полезную информацию. Самое главное по значению для компании, но для игрока: по всем трём основным сегментам — играм, сервисам и мобильным приложениям — у EA наблюдается рост прибыли по сравнению с предыдущими годами. В третьем квартале текущего финансового года выручка Electronic Arts составила 1,593 млрд долларов, что является лучшим показателем за последний год.
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И главная причина тому — успех Star Wars Jedi Fallen Order. Выступая перед инвесторами, финансовый директор Electronic Arts Блейк Йоргенсен заявил, что продажи Jedi Fallen Order значительно превзошли ожидания издательства. Аналитики компании прогнозировали от 6 до 8 млн проданных копий к концу финансового года (31 марта 2020 года), тогда как в реальности её продажи (отгрузки) превысили 8 миллионов копий по состоянию на 31 декабря 2019 года.
рекламаВ целом Electronic Arts довольна успехами своих франшиз и планирует их развивать. Речь, в частности, шла про игры по «Звёздным войнам». До конца 2020—2021 финансового года (31 марта 2021 в переводе на «человеческий календарь») Electronic Arts намеревается выпустить больше дюжины новых игр, среди которых крупные игры, спортивные «тайтлы», а также мобильные и инди-игры.
рекламаНаконец, Electronic Arts известно о буме ремастеров, поэтому она поручила своим студиям готовить переиздания любимых игроками проектов. Что это за проекты, не уточняется, но как минимум об одном мы уже давно знаем: это Command and Conquer Remastered.
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