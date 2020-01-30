Новый четверг — новая раздача в Epic Games Store. Примерно так будут начинаться новостные заметки по четвергам на протяжении ещё как минимум одиннадцати месяцев. Итак, Epic Games продолжает радовать своих пользователей подарками, и сегодня расщедрилась аж на сельскохозяйственный симулятор Farming Simulator 19, вышедший осенью 2018 года.

реклама

Акция продлится до 6 февраля, 19:00 по московскому времени, после чего её сменят аж три подарка — адаптированные «настолки» Carcassonne и Ticket to Ride, а также симулятор выживания в условиях пандемии Pandemic. Последний подарок особенно любопытен вследствие распространяющегося коронавируса, о котором трубят чуть ли не из каждой щели.