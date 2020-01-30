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Скриншоты из дополнения «История Сэма» к Metro Exodus

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Несколько дней назад 4A Games официально огласила точную дату выхода дополнения «История Сэма» для Metro Exodus, а теперь нашему вниманию представили несколько скриншотов, на которых можно разглядеть главную современную «визитную карточку» Владивостока: мост на остров Русский. Правда, в весьма потрёпанном состоянии.

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Напоминаем, что «История Сэма» начнётся 11 февраля и расскажет о том, как американец Сэм пытается вернуться на родину, а по пути попадает во Владивосток. Локации дополнения порадуют большей «песочностью» по сравнению с основной игрой и дополнением «Два полковника».

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Также стоит напомнить, что 15 февраля у Metro Exodus истекает период EGS-эксклюзивности, так что преданные пользователи Steam наконец-то получат возможность пройти игру.

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4a games metro exodus
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