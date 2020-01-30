Вспыхнувший в Китае коронавирус 2019-nCoV продолжает уносить жизни и проскакивать в новостных сводках по всему миру. Естественно, государства, а также крупные и не очень компании принимают меры предосторожности, вводя карантины, закрывая границы и отменяя различные мероприятия в Китае. В частности, в ближайшие месяцы в Поднебесной отменяются многие киберспортивные мероприятия.

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Временно отказаться от проведения матчей в Китае приняли решение Riot Games с её профессиональной лигой Legends Pro League по League of Legends, а также Blizzard со своей Overwatch League, которая в этом году должна была посетить Шанхай и Гуанчжоу. Причина понятная: защита здоровья игроков, фанатов и сотрудников. Китайские команды-участницы Overwatch League между тем по возможности переносят свои тренировки в Южную Корею.

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Также сообщается об отмене в Китае ближайших крупных мероприятий по Crossfire, Dota 2 и Counter-Strike Global Offensive.

Организаторы киберспортивных состязаний отмечают, что матчи в Китае не отменяются, а переносятся на более поздний срок, пока ситуация с коронавирусом не стабилизируется.