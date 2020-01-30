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Созданные в Warcraft III Reforged пользовательские карты автоматически принадлежат Blizzard

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Глазастые посетители официального сайта Blizzard обратили внимание на обновлённую политику допустимого использовательских игр в проектах компании, в частности, в вышедшей вчера Warcraft III Reforged. Как гласит первый пункт пользовательского соглашения, все пользовательские карты (Custom Games) являются и остаются исключительной собственностью Blizzard. Создавая пользовательские карты, вы тем самым предоставляете Blizzard на них полные права.

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Иными словами, Blizzard обезопасила себя от потенциального повторения досадной истории, приключившейся в своё время с DotA. Так что если вдруг в «кастомках» Warcraft III Reforged появится новый «прорывной» пользовательский проект, правами на него автоматически завладеет Blizzard, и отделиться не получится.

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А вот станут ли пользователи корпеть над собственными картами и режимами, большой вопрос: Warcraft III Reforged уже успели смешать с грязью за невыполненные разработчиками обещания, невзрачную графику, а также за массу ошибок и недочётов.

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blizzard warcraft iii reforged
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