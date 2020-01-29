Несмотря на то, что Zombie Army 4 Dead War появится на прилавках лишь через неделю — 4 февраля — разработчики из студии Rebellion решили заранее осведомить игроков о том, что их ждёт в рамках первоначальной пострелизной поддержки. Которую, естественно, необходимо приобретать отдельно в составе первого сезонного абонемента.

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Итак, обладатели сезонного абонемента получат три новых миссии сюжетной кампании, четыре набора персонажей, которых можно выбрать в любом доступном игровом режиме, девять комплектов оружия, включающие в себя как непосредственно оружие, так и обереги, облики и прочее. Также будет и косметика: пять оружейных наборов и четыре набора для «облицовки» персонажа.

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К счастью, будет у Zombie Army 4 и бесплатная поддержка. В частности, уже известно, что карты для режима «Орда» будут выходить бесплатно для всех обладателей игры.