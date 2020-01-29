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Другое

Авторы Rustler — средневековой пародии на GTA — просят подкинуть им «чеканную монету» на Kickstarter

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В середине декабря минувшего года студия Jutsu Games представила забавный проект Rustler, который она прямо называет пародией на Grand Theft Auto, выполненной в средневековых декорациях. И вот теперь разработчики объявили о том, что выйдут вместе со своим проектом на Kickstarter, опубликовав по такому поводу шуточный видеоролик-пародию на впившуюся всем в мозг песню про «Чеканную монету» из сериала «Ведьмак». Спойлер: в конце ролика прохожий поступает абсолютно правильно.

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Kickstarter-страничка Rustler уже появилась, но сама кампания по сбору средств пока не началась. Судя по дате публикации видеоролика, вряд ли ждать предстоит слишком долго.

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Согласно описанию Rustler, в игре нам предстоит ощутить все прелести жизни средневекового разбойника: воровать лошадей, устраивать пьяные драки и погони на лошадях, выполнять различные задания, в том числе абсолютно нелепые, и многое другое. Воспринимать данный проект серьёзно не стоит.

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jutsu games rustler
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Сейчас обсуждают

smaximaa
16:30
а тебя когда в очередной раз забанят, опять создашь очередной фейк?) вроде взрослый человек, но ведешь себя как школота
Минувший год AMD завершила с рекордной выручкой
Adam Smith
16:29
Минувший год AMD завершила с рекордной выручкой
smaximaa
16:28
пробиваешь очередное дно)
Минувший год AMD завершила с рекордной выручкой
Adam Smith
16:28
нифига ты не доганяешь, речь не о тебе... думай)))
Минувший год AMD завершила с рекордной выручкой
Adam Smith
16:27
какой вопрос, такой и ответ))) о чем ты, голубчик?)))) И скажу тебе по секрету красные тоже не все петухи и красножопые, а определенная группа))) Надеюсь тебе как члену этой группы разжевывать не надо...
Минувший год AMD завершила с рекордной выручкой
daniel17
16:27
на бред фанатов один ответ , да и то .. фаната переубедить в чем то невозможно ( ибо фанат ). А ответ вот он :
Минувший год AMD завершила с рекордной выручкой
Ты нищий амудодятел
16:27
Чувак, не балуйся со шлангом. Скорую помощь ведь вызывать придётся пхахахаха
Минувший год AMD завершила с рекордной выручкой
rHuJIoU_ap6u3uk
16:26
а "статья" написана , чтоб мало ли кто-то захочет покупать такой монитор , чтоб знали какие минусы у него будут
Китайский монитор 144 герца с Таобао
kirieshka357
16:26
Ну если пародия на гта, то гта2, где вид сверху был)
Авторы Rustler — средневековой пародии на GTA — просят подкинуть им «чеканную монету» на Kickstarter
rHuJIoU_ap6u3uk
16:25
ну для меня стоит , мне он обошелся в 11к рублей, и за эти деньги однозначно да , но если учитывать доставку , то я бы не стал, т.к. плохая тн, глянцевый экран, очень плохие цвета , да и из-за веса ,...
Китайский монитор 144 герца с Таобао
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