Авторы Rustler — средневековой пародии на GTA — просят подкинуть им «чеканную монету» на Kickstarter
В середине декабря минувшего года студия Jutsu Games представила забавный проект Rustler, который она прямо называет пародией на Grand Theft Auto, выполненной в средневековых декорациях. И вот теперь разработчики объявили о том, что выйдут вместе со своим проектом на Kickstarter, опубликовав по такому поводу шуточный видеоролик-пародию на впившуюся всем в мозг песню про «Чеканную монету» из сериала «Ведьмак». Спойлер: в конце ролика прохожий поступает абсолютно правильно.
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Kickstarter-страничка Rustler уже появилась, но сама кампания по сбору средств пока не началась. Судя по дате публикации видеоролика, вряд ли ждать предстоит слишком долго.
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Согласно описанию Rustler, в игре нам предстоит ощутить все прелести жизни средневекового разбойника: воровать лошадей, устраивать пьяные драки и погони на лошадях, выполнять различные задания, в том числе абсолютно нелепые, и многое другое. Воспринимать данный проект серьёзно не стоит.
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