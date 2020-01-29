Ubisoft опубликовала полноценный видеоролик, посвящённый скорому старту третьего сюжетного эпизода The Division 2, в рамках которого игрокам предстоит отправиться на остров Кони-Айленд в Нью-Йорке и освободить захваченного группировкой «Чёрные бивни» известного учёного, который может помочь нам в разработке лекарства от вируса.

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Помимо новых локаций и связанных с ними сюжетных заданий эпизод «Кони-Айленд: Охота» предлагает новую специализацию и новое оружие — пистолет-пулемёт «Хамелеон», способный маскироваться под окружающую среду.

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Релиз должен состояться уже в следующем месяце. Пока что, увы, без конкретики.