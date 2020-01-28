Компания Take-Two Interactive поделилась свежей информацией касательно успехов принадлежащих издательству Rockstar Games франшиз. Несколько дней назад часть данной информации уже появлялась в Сети под видом аналитических исследований, сегодня же она была подтверждена на официальном уровне.

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Итак, Grand Theft Auto V стала самой продаваемой в США за последние десять лет, а Red Dead Redemption 2 — самой продаваемой игрой в США за последние четыре года.

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Общий тираж (количество отгрузок) Grand Theft Auto V и Red Dead Redemption 2 с момента их релиза преодолел отметку в 150 миллионов копий по всему миру.

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Red Dead Online установила рекорд пикового «онлайна» после релиза дополнения «Самогонщики», а Grand Theft Auto Online установила несколько рекордов «онлайна» после выхода обновления Diamond Casino Heist. К сожалению, обошлись без конкретики.

Будучи благодарной компанией, Take-Two через Rockstar Games проведёт в Grand Theft Auto Online и Red Dead Online специальные игровые акции. Игроки в GTA Online, которые зайдут в игру с 30 января по 5 февраля, получат миллион единиц местной валюты, а с 6 по 12 февраля — ещё один миллион. В Red Dead Online же акция поинтереснее: с 28 января по 3 февраля и с 4 по 10 февраля игроки смогут получить подарочное оружие и лицензию охотника за головами.