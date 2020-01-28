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Королевская битва Dying Light Bad Blood стала бесплатной для всех обладателей Dying Light

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В 2018 году студия Techland решила тоже внести посильную лепту в развитие режима королевских битв и представила проект под названием Dying Light Bad Blood, в котором игрокам выпадает незавидная роль: одного из дюжины выживших в кишащих зомби локациях.

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На протяжении всего этого времени проект выступал в роли отдельной игры за отдельную плату. Скорее всего, это одна из причин её смехотворного «онлайна», поэтому несколько часов назад разработчики решили раздать Bad Blood бесплатно всем обладателям оригинальной Dying Light.

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К сожалению, чтобы получить подарок, придётся выполнить цепочку действий: от вас требуется зарегистрироваться (или войти с уже существующей учётной записи) на страничке Dockets официального сайта Dying Light, привязать к аккаунту профиль Steam/PSN/Xbox Live, после чего ждать появления окошка с кодом активации Bad Blood.

Напомним, что смысл игры довольно прост: нам нужно искать оружие, чтобы отбиваться от зомби и «живых» соперников, а также находить образцы крови, которые местный пилот вертолёта расценивает как плату за проезд. Места в вертолёте мало, поэтому улететь может только один хитрейший и сильнейший.

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