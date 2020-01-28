Королевская битва Dying Light Bad Blood стала бесплатной для всех обладателей Dying Light
В 2018 году студия Techland решила тоже внести посильную лепту в развитие режима королевских битв и представила проект под названием Dying Light Bad Blood, в котором игрокам выпадает незавидная роль: одного из дюжины выживших в кишащих зомби локациях.
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На протяжении всего этого времени проект выступал в роли отдельной игры за отдельную плату. Скорее всего, это одна из причин её смехотворного «онлайна», поэтому несколько часов назад разработчики решили раздать Bad Blood бесплатно всем обладателям оригинальной Dying Light.
рекламаК сожалению, чтобы получить подарок, придётся выполнить цепочку действий: от вас требуется зарегистрироваться (или войти с уже существующей учётной записи) на страничке Dockets официального сайта Dying Light, привязать к аккаунту профиль Steam/PSN/Xbox Live, после чего ждать появления окошка с кодом активации Bad Blood.
Напомним, что смысл игры довольно прост: нам нужно искать оружие, чтобы отбиваться от зомби и «живых» соперников, а также находить образцы крови, которые местный пилот вертолёта расценивает как плату за проезд. Места в вертолёте мало, поэтому улететь может только один хитрейший и сильнейший.
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