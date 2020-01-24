Четвёртого февраля исполнится ровно год с того момента, как на арене королевских битв появился новый игрок — Apex Legends. И не просто появился, а ворвался в «топы» и обрёл огромное количество поклонников. Отметить годовщину проекта студия Respawn Entertainment решила стартом нового, четвёртого игрового сезона под названием «Ассимиляция», а вместе с ним и внедрением нового персонажа.

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Итак, нового героя звать Кузня (Forge). Парень, который с помощью высоких технологий сделал себе «руки-кувалды» и теперь не гнушается крошить черепушки всем, у кого хватит глупости встать у него на пути. Хотя по характеру Кузня описывается как скромняга, но обычно так оно и бывает.

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Кроме того, с четвёртым сезоном в Apex Legends появится и новый боевой пропуск, в состав которого входит свыше сотни эксклюзивных предметов, как то: легендарные облики, раскраски, экраны загрузки и многое другое. Также в игру введут новое оружие — снайперскую винтовку со скользящим затвором «Страж». Судя по описанию, обладает непревзойдёнными бронебойными характеристиками.

Наконец, всем, кто заглянет в игру в период с 4 по 11 февраля, полагаются подарки: талисман «Бумажный летун», эмблема за лояльность, а также 10 тысяч единиц опыта.