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В начале февраля в Apex Legends стартует четвёртый сезон с новым героем и оружием

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Четвёртого февраля исполнится ровно год с того момента, как на арене королевских битв появился новый игрок — Apex Legends. И не просто появился, а ворвался в «топы» и обрёл огромное количество поклонников. Отметить годовщину проекта студия Respawn Entertainment решила стартом нового, четвёртого игрового сезона под названием «Ассимиляция», а вместе с ним и внедрением нового персонажа.

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Итак, нового героя звать Кузня (Forge). Парень, который с помощью высоких технологий сделал себе «руки-кувалды» и теперь не гнушается крошить черепушки всем, у кого хватит глупости встать у него на пути. Хотя по характеру Кузня описывается как скромняга, но обычно так оно и бывает.

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Кроме того, с четвёртым сезоном в Apex Legends появится и новый боевой пропуск, в состав которого входит свыше сотни эксклюзивных предметов, как то: легендарные облики, раскраски, экраны загрузки и многое другое. Также в игру введут новое оружие — снайперскую винтовку со скользящим затвором «Страж». Судя по описанию, обладает непревзойдёнными бронебойными характеристиками.

Наконец, всем, кто заглянет в игру в период с 4 по 11 февраля, полагаются подарки: талисман «Бумажный летун», эмблема за лояльность, а также 10 тысяч единиц опыта.

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Kasyan
01:49
Ага, при такой ценовой разнице, 2070S обходит в большинстве игр 5700 XT на 3-6 фпс! Гугли Benchmark - RX 5700 XT vs. RTX 2070 Super vs. GTX 1080 Ti от 20.12.2019.
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qot
01:49
2700 помедленее у играх будет,увы
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MriS
01:47
Если не пофиг, берется 2700х и настраивается.. но не как не 3600. Вообще под игры лучше на интеле собрать ))
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ego0550
01:47
драйвера такого уровня там были еще во времена АТИ, АМД просто добавило мастерства в продаже сырого продукта.
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korn87
01:46
игры разные бывают
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corvus
01:46
Эта алиса не умеет добавить событие в календарь. Внимание, вопрос - нафиг тогда она нужна вообще??
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qot
01:46
Ну если на затраты пофиг, то тогда можно брать и не париться.Люди разные, я например, всегда минусы учитываю. Еще и на 3600 наварюсь, прошивая биосы под зен3
Оптимальная среднебюджетная игровая сборка в 2020 году на процессоре от AMD
ego0550
01:45
Это да, фанаты амд все наперебой кричат: "Азазаза, нам нужна куча ядер, чтобы играть в bf5, там на 64 каски большая нагрузка на проц!!!!" А тут черный экран - ну игра говно, не стоит свеч...
Первые владельцы видеокарт Radeon RX 5600 XT столкнулись с множеством багов в драйвере
MriS
01:44
Да и хрен с этими минусами, вам все равно ждать пока зен3 будет 11 стоить, а произойдет это не скоро. Если уж сума ограничена надо брать 2700-2700х
Оптимальная среднебюджетная игровая сборка в 2020 году на процессоре от AMD
qot
01:42
чем лучше то? в домашних условиях в играх?чем)))) с говно памятью, даже будет хуже.Да можно взять 3700, и выйти в минус при выходе зен 3)
Оптимальная среднебюджетная игровая сборка в 2020 году на процессоре от AMD
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