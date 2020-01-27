Разработчики эмулятора RPCS3, который позволяет запустить на компьютере игр от PlayStation 3, выпустили специальное видео. В нём объясняется, сколько работы проделали энтузиасты над оптимизацией PS3-эксклюзивов для PC. Обновлённая версия эмулятора RPCS3 демонстрирует рост производительности в многочисленных проектах.

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Например, в MGS 4 уже можно со скрипом, но поиграть — запущенная игра демонстрирует типично «консольные» 30 кадров в секунду. Схожим образом дела обстоят и с Uncharted. Например, во второй части мы имеем вполне приемлемые 40 кадров в секунду.

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Надо понимать, что и на PS3 качество картинки было не сильно лучше — «просадки» регулярно случались в сложных сценах.