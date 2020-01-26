Издание BBC решило, что брать интервью классическим способом — это прошлый век, и пора проявить немного креативности. Для этого журналист BBC Марк Числак отправился в студию Ubisoft Toronto, где его внешность оцифровали и добавили в качестве модели в игровой мир Legion. Затем Числака облачили в костюм и шлем для захвата движений, а компанию ему в виртуальном Лондоне составил творческий руководитель Watch Dogs Legion Клинт Хокинг.

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В результате получился необычный репортаж: виртуальные копии Числака и Хокинга гуляли по центру Лондона и беседовали на тему британской столицы как места действия Watch Dogs Legion. Впрочем, самое интересное в репортаже — это именно его виртуальность; никакой новой полезной информацией креативный директор игры не поделился.

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Стоит напомнить, что релиз Watch Dogs Legion был отложен: если изначально игра должна была выйти 3 марта, то на фоне провала Ghost Recon Breakpoint и неудачи The Division 2 компания Ubisoft не на шутку испугалась и решила перенести свои крупные проекты на более поздние сроки. Теперь «Легион» нагрянет в течение 2020—2021 финансового года, который начинается 1 апреля года календарного.