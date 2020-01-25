Компания Riot Games, хорошо известная всем нам по сетевому бестселлеру League of Legends, запустила открытое бета-тестирование Legends of Runeterra. Если кто не в курсе, то сообщаем. Речь идёт о бесплатной стратегической карточной игре. Проект по-своему уникальный.

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Например, очень много здесь перенимается ли полностью заимствуется у League of Legends. Разработчики посчитали нужным особо подчеркнуть тот факт, что они в ответе за оба проекта. У них один и тот же сеттинг, игроки двух означенных игр видят общий список друзей, общаться по внутреннему чату и топу подобное.

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Коллекционерам стоит обратить особое внимание на открытое бета-тестирование Legends of Runeterra. Участикам мероприятия выдадут уникального персонажа. Вместе с началом открытой «беты» также стартует первый ранговый бета-сезон. Принимая участие в нём, можно рассчитывать на перенос всего прогресса прохождения в полную версию клиента игры.