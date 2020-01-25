Названа дата релиза La Resistance – интригующего «шпионского» дополнения для стратегии Hearts of Iron 4
Разработчики из студии Paradox Interactive сообщили точную дату выхода нового дополнения для глобальной стратегии Hearts of Iron 4. Порция контента, получившая название La Resistance, появится в продаже 25 февраля, купить можно будет в Steam.
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Как и положено DLC, новоявленная La Resistance призвана разнообразить геймплей и добавить в него новые механики. Например, после установки дополнения в игре появятся шпионские задания, все эти игры с тайными агентами и тому подобная атрибутика. То есть, будут коллаборационистские правительства, расшифровки тайных переговоров врагов, самолёты-разведчики, поддержка сопротивления в стане врага и многое другое.
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Авторы Hearts of Iron 4 решили по такому случаю опубликовать специальный списочек со всеми основными нововведениями. Оформлен он очень красиво, да.
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