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В Сети всплыла дата выхода последнего дополнения к Metro Exodus

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На официальном сайте игр серии Metro по ошибке ненадолго появилась новость, в которой засветилась точная дата выхода сюжетного дополнения «История Сэма»: 11 февраля. Вскоре новость убрали, но времени, которое она «провисела» в опубликованном виде, было достаточно, чтобы посетители успели сделать снимки экрана. Судя по изображению, данная информация должна была быть опубликована тридцатого января. Настораживает только то, что 11 февраля будет вовсе не пятница.

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Теперь осталось ждать: либо 4A Games подтвердит утечку и официально объявит дату выхода дополнения в самое ближайшее время, либо всё-таки придётся дожидаться следующего четверга.

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Напомним, что действие «Истории Сэма» развернётся во Владивостоке: главный герой аддона, бывший морпех армии США Сэм, пытается вернуться на родину. Также стоит напомнить, что 15 февраля у PC-версии Metro Exodus истекает период EGS-эксклюзивности.

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