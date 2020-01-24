Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

В выходящем сегодня ремастере Commandos 2 будет цензура

2
Radeon RX 5600XT уже со скидкой по лучшей цене в Ситилинке
Ситилинк продает 9700K заметно дешевле чем 8700K - надо брать
Новейшие RX 5600 XT Gigabyte Gaming в Регарде
До 50% скидки на всё - Киберпонедельник в Ситилинк
Новейшие RX 5600 XT MSI в Регарде

В середине января поклонники Commandos обнаружили, что в облагороженной версии второй части исчезли хорошо известные нацистские символы, отличительные знаки японских ВВС времён Второй мировой и прочее. Игроки предположили, что игра была подвергнута самоцензуре в отдельных странах, однако на деле всё оказалось куда серьёзнее: у игры будет одна версия, международная.

реклама

Об этом стало известно из сообщения, которое представитель студии-разработчика Commandos 2 HD Remaster оставил в соответствующем обсуждении в Steam. Как пишет разработчик, у Commandos 2 HD Remaster будет только одна версия, и в неё не будут включены любые символы, изображения, речи и другие материалы, которые могут нарушить законы во многих государствах. Разработчики обязаны соблюдать законы и в то же время не хотят, чтобы у игры возникли задержки с релизом или запреты на её выпуск в тех или иных странах.

реклама

Релиз Commandos 2 HD Remaster (а также Praetorians HD Remaster) состоится уже сегодня вечером — в 21:00 по московскому времени.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

kalypso media commandos 2 praetorians
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

В выходящем сегодня ремастере Commandos 2 будет цензура
2
Слух: EA вновь работает над ремейком Star Wars Knights of the Old Republic
4
Аналитики: после выхода в Steam продажи PC-версии Red Dead Redemption 2 выросли вдвое
15
Бета-тестирование ремастера Age of Empires III стартует в феврале
+
В марте авторы Rocket League прекратят поддерживать версии игры для Linux и macOS
3
В начале февраля в Apex Legends стартует четвёртый сезон с новым героем и оружием
1

Интересные материалы

Выбор лучшей видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 12 тысяч рублей: январь 2020
15 января 2020 70
Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Январь 2020
17 января 2020 78
Intel против AMD: сравниваем производительность Core i9-9900K и Ryzen 7 3700X на частоте 4 ГГц
11 января 2020 500
Выбор лучшего процессора для игрового компьютера стоимостью до 6 тысяч рублей: январь 2020
22 января 2020 75
Тестирование видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT
21 января 2020 114
Разгон видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT
23 января 2020 69

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Разгон видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT
69
Оптимальная среднебюджетная игровая сборка в 2020 году на процессоре от AMD
126
Система на Ryzen Threadripper 3970X — сборка. Материнская плата Gigabyte TRX40 AORUS XTREME — о чем не говорят в обзорах
85
NVIDIA GeForce RTX 2080, как дела? Super!
52
Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia — Inno3D GeForce GTX 1080 Twin X2
18
Как правильно настроить бэкап и сохранить ваши важные данные
12
Скидки на BZFuture: купи антивирус за полцены и получи ключ на Windows 10 Pro бесплатно
32

Сейчас обсуждают

Евгений Брындин
17:20
Иди нахyй, товарищ майор, ебaл я твою ментуру и твой сраный линукс.
Полиция России не будет переходить на Windows 10 – закуплена отечественная Astra Linux
Катя Изосимова
17:19
На старте 2500 руб, со скидкой 1350 руб - общая скидка 1150 руб,то есть почти пол цены. Это плохо? :) Если ты алигарк,то могу поздравить,а для меня это хорошая скидка. :)
Аналитики: после выхода в Steam продажи PC-версии Red Dead Redemption 2 выросли вдвое
KILHARD
17:19
так ты не играешь, из за того, что не можешь, а не из за того, что не интересно
NVIDIA GeForce RTX 2080, как дела? Super!
Катя Изосимова
17:18
Мне лишний значок на рабочем столе ну никак не мешает,к тому же все нужные мне игры именно в ЕГС куплены,а в Стиме только Ведьмак 3 и Ситис Скайлайнс :)
Аналитики: после выхода в Steam продажи PC-версии Red Dead Redemption 2 выросли вдвое
Илья Кадкин
17:15
Это какбэ сравнение жопы с пальцем. Автор - кретин.
Видеокарта Intel Xe DG1 оказалась на 40% быстрее AMD Ryzen 4000 в 3DMark 11
N1ghtwish
17:14
Самые опасные и глобальные дыры были именно ПРОГРАММНЫЕ, например, Msblast и wannacry, а эти аппаратные уязвимости, о которых тут блеют, еще никому не удалось на практике использовать, хотя в мире сот...
В драйверах AMD найдены критические ошибки, позволяющие получить удалённый доступ к компьютеру
Steinar Stolz
17:13
Прочти источник, даун.
Полиция России не будет переходить на Windows 10 – закуплена отечественная Astra Linux
Steinar Stolz
17:12
Чё несёт, ебанyтьcя.
Полиция России не будет переходить на Windows 10 – закуплена отечественная Astra Linux
KILHARD
17:12
за такую цену лучше s10e взять
Samsung Galaxy A71 уже в России – Snapdragon 730, 6 ГБ ОЗУ и NFC за 29 990 рублей
Roditch
17:12
В эксплуатации разницы не будет.
Скидки на BZFuture: купи антивирус за полцены и получи ключ на Windows 10 Pro бесплатно
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем