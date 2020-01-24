В выходящем сегодня ремастере Commandos 2 будет цензура
В середине января поклонники Commandos обнаружили, что в облагороженной версии второй части исчезли хорошо известные нацистские символы, отличительные знаки японских ВВС времён Второй мировой и прочее. Игроки предположили, что игра была подвергнута самоцензуре в отдельных странах, однако на деле всё оказалось куда серьёзнее: у игры будет одна версия, международная.
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Об этом стало известно из сообщения, которое представитель студии-разработчика Commandos 2 HD Remaster оставил в соответствующем обсуждении в Steam. Как пишет разработчик, у Commandos 2 HD Remaster будет только одна версия, и в неё не будут включены любые символы, изображения, речи и другие материалы, которые могут нарушить законы во многих государствах. Разработчики обязаны соблюдать законы и в то же время не хотят, чтобы у игры возникли задержки с релизом или запреты на её выпуск в тех или иных странах.
рекламаРелиз Commandos 2 HD Remaster (а также Praetorians HD Remaster) состоится уже сегодня вечером — в 21:00 по московскому времени.
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