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Аналитики: после выхода в Steam продажи PC-версии Red Dead Redemption 2 выросли вдвое

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Аналитическая фирма SuperData опубликовала результаты своего исследования игрового рынка за декабрь 2019 года. По статистике компании, в декабре прошлого года люди потратили на цифровые покупки игр $9,8 млрд, или на 8 % больше, чем в декабре 2018 года. Но радоваться рановато: росту индустрия обязана мобильным играм — именно их цифровые продажи подскочили на 28 %, тогда как продажи консольных и PC-игр уменьшились на 25 % и 4 % соответственно.

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Далее следует разбор наиболее отличившихся крупных игр. Так, в декабре 2019 года Grand Theft Auto V продемонстрировала лучший показатель выручки с декабря 2017 года — за указанный месяц игра заработала $84,7 млн. Аналитики связывают это с выходом контентного обновления Diamond Casino Heist, благодаря чему игроки начали активнее покупать премиум-валюту.

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Также в декабре до Steam добралась Red Dead Redemption 2, и этот факт способствовал более чем двукратному увеличению продаж PC-версии игры. Если в ноябре RDR2 на PC купили 406 тысяч человек, то в декабре — больше миллиона. По мнению аналитиков, это связано с тем, что все были заранее осведомлены о надвигающемся Steam-релизе и просто ждали выхода игры на привычной платформе.

Наконец, аналитики SuperData отмечают, что отказ от DLC в Call of Duty Modern Warfare привёл к положительным результатам в плане выручки: за счёт микротранзакций игра за декабрь 2019-го заработала $78,7 млн.

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Теги

rockstar games grand theft auto v red dead redemption 2 call of duty modern warfare
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