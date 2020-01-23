Epic Games продолжает приятно удивлять пользователей своего магазина. Не успела сегодня в EGS стартовать очередная бесплатная раздача, как компания тут же огласила, какой подарок ждёт нас на следующей неделе. В общем, с 30 января по 6 февраля в Epic Games Store можно будет забрать сельскохозяйственный симулятор Farming Simulator 19, вышедший в конце 2018 года и получивший восторженные пользовательские отзывы.

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С сегодняшнего же дня и до 30 января в сервисе проходит раздача двухмерного логического платформера с элементами головоломки The Bridge. Проект вышел в 2013 году и является объективно нишевым. Впрочем, в своей нише он один из лучших представителей жанра: с 89-процентным пользовательским рейтингом.

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Напомним, что продолжать раздавать подарки в своём магазине Epic Games будет в течение всего 2020 года.