СМИ: CD Projekt RED задействовала три сторонние студии для помощи в работе над Cyberpunk 2077
Похоже, перенос релиза Cyberpunk 2077 ещё долго будет становиться источником информационных поводов. Не успели СМИ с подачи инсайдеров раздобыть информацию о том, что релиз игры отложен из-за катастрофических проблем с её производительностью на консолях, как теперь в Сети всплывает свежая информация, согласно которой CD Projekt RED подключила к работе над Cyberpunk 2077 как минимум три сторонние студии.
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Итак, в распоряжении польских СМИ появились сведения о том, что CD Projekt RED помогают следующие коллективы: QLOC, Crunching Koalas и Testronic. Также к работе над Cyberpunk 2077 привлечён Михал Станишевский — знаток всего связанного с оптимизацией из студии Plastic. И если о задействовании ресурсов QLOC в Cyberpunk 2077 известно уже давно — представители студии посещают игровые мероприятия с соответствующей символикой и идентификационным кодом, то о других коллективах мы слышим впервые.
рекламаПо сообщениям СМИ, у каждой из подключённых к работе над Cyberpunk 2077 студий имеется большой опыт в портировании игр, что должно натолкнуть нас на мысль о правдивости вчерашней информации о первопричине переноса выхода игры на сентябрь.
Инсайдеры утверждают, что CD Projekt RED сейчас пользуется колоссальной поддержкой со стороны других польских коллективов разработчиков. Cyberpunk 2077 рассматривается ими чуть ли не как проект национального значения.
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