На официальном сайте «пиксельного» сельскохозяйственного симулятора Stardew Valley появилась информация о том, что за почти четыре года своего существования игра разошлась тиражом, превысившим десять миллионов копий. Как разделились продажи по платформам, коих у Stardew Valley аж пять — PC, Xbox One, PlayStation 4, iOS и Android — не уточняется, да это и не особо важно.

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Напомним, что Stardew Valley вышла в начале 2016 года и представляет собой симулятор обустройства своего хозяйства на доставшейся по наследству от дедушки ферме в долине Стардью. По закону жанра, мы начинаем игру с небольшой суммой денег, но очень большим энтузиазмом и желанием продолжить и развить дело деда, выращивая полезные сельскохозяйственные культуры, животных, а также сооружая полезные машины и механизмы.

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Стоит отметить, что летом 2019 года тираж игры составлял 6 миллионов копий, то есть, Stardew Valley продемонстрировала впечатляющий рост за последние полгода.